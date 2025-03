Tallinnast püüti kinni eksootiline madu: igaks juhuks panin kinda kätte, kunagi ei tea, äkki on mürgine

Üleskutset mao omaniku leidmiseks jagaski Valner kella kolme paiku sotsiaalmeedias. Tema sai umbes kella kolme paiku kutse tulla madu püüdma Nõmme päästekomandolt.

Päästja Andreas Nõmme päästekomandost ütleb, et päästekomandole tuli teade maost häirekeskuselt. «Ilmselt siis helistati sinna,» lisab ta.

Kusjuures – tegu pole sugugi esimese taolise väljakutsega, kus lemmik on plehku pannud. «Aeg-ajalt ikka tuleb, eksootilisi loomi mitte nii tihti, aga madude väljakutseid on ikka, nagu ka muid loomi,» ütleb päästja.

Päästjad leidsidki oranži mao kortermaja kõrvalt ning appi kutsuti loomapäästegrupp, kes reeglina PPA ja päästeametile taoliste väljakutsetega appi tuleb.

Loomapäästja Heiki Valner ütleb, et võttis mao praegu enda hoole alla ja annab tunnikese peremehele aega, et too saaks ühendust võtta. «Juhul kui ühendust ei võta, läheb ta Aegviidu kanti ühe spetsialisti juurde, kes teab roomajatest palju ja omanik saab ise sinna hiljem järele minna,» ütleb Valner.

Kas tegu on ka mürgise roomajaga? «Ega neid eksootikuid ei tunne ju peast,» tõdeb Valner. «Ta jätab küll niukse maisika mulje, nagu need maisinastikud on, värvus on õige. Igaks juhuks panin kinda kätte, kunagi ei tea, äkki on mürgine. Kuldne reegel on, et kui täpselt ei tea, tasub olla ettevaatlik... eksootikuid roomajaid ja võõramaised ma nii täpselt ei tunne.»

Hiljem annab Valner teada, et tegu on siiski õnneks mittemürgise roomajaga maisi-roninastikuga. «Süütu ja tore olevus!» ütleb Valner, kes nüüd soovib lemmiku omanikule tagastada.

Kella nelja ajal leidis loomakaitsja üles ka mao omaniku.

«Omanik on leitud ja juhtus nii, et minu vana hea tuttav, kes loomadega on tegelenud. Hoidis peast kinni, et kuidas ta küll sealt välja sai. Ju ta on öösel välja pugenud ja läks maja peale uudistama,» ütleb Valner. «Hea lõpuga lugu!»