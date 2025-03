Katrin Lust lemmiklooma magamapanekust: lastega ei saa ma seda riski võtta

Nii tunnistabki Lust nüüd avalikult, et pärast laste saamist võttis ta vastu raske otsuse, et agressiivne koer magama panna. «Olime sel hetkel tema kõrval ja Kuzja puhkab mulle kallis kohas. Tegu on mulle sügavalt isikliku ja kurva teemaga, mille on nüüd omakasupüüdlikul eesmärgil välja kaevanud Irmeli Grönberg,» kirjutab Lust sotsiaalmeedias.