GALERII «Täheks sündinud» lava vallutavad Elvis Presley, Britney Spears, Heli Lääts ja Koit Toome

Möödunud nädalal Kanal 2 ekraanil avastardi teinud muusikaline võistlussaade «Täheks sündinud»​ on valmis pühapäeval taas üllatama. Vaatajate ette astuvad andekad osalejad, et jäljendada oma muusikalisi eeskujusid. Oodata on nii kodumaiste legendide kui ka rahvusvaheliste superstaaride tuntud hitte. Vaata galeriist, mis seekord saama hakkab!