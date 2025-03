KLIPP Peaminister andis Tšaplõgini küsimusele terava vastuse: tihti on nii, et platvormid näitavad reklaame selle sisu alusel, mida varem klikkinud olete

Näiteks märkis Kingo: «Valitsus toetab Eestis elavatelt Vene Föderatsiooni kodanikelt valimisõiguse äravõtmist, põhjendades seda sellega, et nad on agressorriigi kodanikud. Samal ajal eraldab seesama valitsus igal aastal aga raha venekeelse Delfi toetuseks, mille peatoimetaja on muide Andrei Šumakov – Vene Föderatsiooni kodanik. Lisaks sellele on Vene kodakondsus ka avalik-õigusliku telekanali ETV+ peatoimetajal Jekaterina Taklajal».