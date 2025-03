PÄEVAHOROSKOOP 19. märts: Jäär peaks kuulama oma sisetunnet, Amburini võivad jõuda kummalised kuulujutud

JÄÄR

Usalda iseennast, kuula oma sisetunnet. Hoidu kellegi teise soovituste ajel tegutsemast. Keegi ei tea sinust paremini, mida peaksid tegema.



SÕNN

Oled seikluslikul lainel. Juhuslikud kohtumised võivad viia vägagi põneva jutuajamise või meeli erutava flirtimiseni.



KAKSIKUD

Sinu tegevust võivad mõjutada alateadlikud impulsid, mis sind ebakindaks muudavad. Püsi tänases päevas, ära kaldu minevikule mõtlema.



VÄHK

Püsi selliste tegevuste juures, milles tunned end koduselt ja kindlalt. Uute asjade proovimiseks või reisi alustamiseks pole parim hetk.



LÕVI

Alati ei ole vaja kõike sügavuti analüüsida. Hoia fookus argipäevastel asjaajamistel, ole toeks lastele. Võta nendega koos olemiseks aega.



NEITSI

Sul tuleb vältida ülepingutust või oma tervisele muul moel liiga tegemist. Sa ei pea kellelegi oma tugevust tõestama.

KAALUD

Kannatlikkust on sul palju vaja, eriti juhul, kui oled lapsevanema rollis. See, kuivõrd enesekindlalt lapsed end tunnevad, on sinu teha.



SKORPION

Küllap on koduses majapidamises asju, mis on vaja kohe korda ajada. Võimalik, et lähedastele tuleb emotsionaalset tuge pakkuda.



AMBUR

Täna võivad sinuni jõuda igasugused kummalised kuulujutud. Tähtis on vaid see, et sa midagi liiga kergesti uskuma ei jääks.

KALJUKITS

Ehkki võid tunda soovi mingeid rahalisi tehinguid ette võtta, oleks parem materiaalse riski peale mitte välja minna.



VEEVALAJA

Armuasjad hoiavad sind elevil. Ka keset argiseid askeldusi lisavad huvitavad kohtumised ja ootamatud komplimendid elule vürtsi.

KALAD

Kui pead tööl vanu asju lõpetama, ei pruugi see kuigi kergesti õnnestuda. Ülemustega läbirääkimiste pidamiseks pole parim päev.