USKUMATU LEID Pea märkamatu detail lahendas tuntud muusikali inspiratsiooniks olnud näitlejanna mõrvaloo

Kui New Yorgi politsei (NYPD) leidis Adrienne Shelly surnukeha 2006. aasta 1. novembril, viitasid kõik märgid sellele, et naine oli sooritanud enesetapu. Tema surnukeha leiti lina abil dušikardinapuu külge ülespooduna vannitoast. Sündmuspaigal fikseeriti ka vigastused naise parema silma kohal ja põskedel, kuid uurijad uskusid siiski, et tegemist oli enesetapuga.

Naisest jäi maha 2-aastane laps ja abikaasa, kelle sõnul polnud võimalik, et Adrienne oleks endale ise käe külge pannud. Lähedaste sõnul armastas naine oma tütart liialt, et midagi sellist teha. Teooriat enesetapust ei kinnitanud ka asjaolu, et Adrienne oli oma näitlejakarjääris läbimurde äärel.

Adrienne Shelly film «Waitress» oli peatselt jõudmas maineka Sundance’i filmifestivali valikusse, ning kõik märgid viitasid sellele, et tõeline õnn oli naise õuele peagi tulemas.

Adrienne Shelly (paremal) mängis hiljem muusikaliks kohandatud filmis «Waitress» koos Keri Russeli (keskel) ja Cheryl Hinesiga (vasakul). Foto: Duo 5

Kõiki asjaolusid arvesse võttes tundus enesetapu teooria üha vähem usutav. Selle kinnitamiseks või ümberlükkamiseks tuli uurijatel sündmuspaika erilise täpsusega analüüsida. Läbiotsimise käigus leiti WC-poti pealt õrn jalajälg, mis suuruse järgi ei saanud kuidagi kuuluda ohvrile.

Jalajälg ning asjaolu, et lina, millega ohver oli üles poodud, oli seotud äärmiselt keerulise sõlmega, andsid alust arvata, et tegemist oli siiski mõrvaga. Peamiseks kahtlusaluseks peeti üht algaja ajakirjanikku, kes käis naisele pidevalt oma käsikirjadega peale. Siiski oli kirjanik mõrva toimumise ajal välismaal, mistõttu ta välistati kahtlusaluste nimekirjast.

Uurijatele tundus, et juhtum on jooksnud ummikusse, ning otsustati sündmuspaik veel kord läbi otsida. Uuesti mõrvapaika naastes märkasid uurijad, et ohvri korterist korrus allpool toimub parasjagu remont. Sinna korterisse sisenedes leidsid nad põrandat katvalt paberilt samasuguse jalajälje nagu ohvri vannitoast.

Adrienne film «Waitress» valiti postuumselt Sundance'i filmifestivalile samal päeval, kui naise mõrvar arreteeriti. Hiljem kohandati film ka Broadway lavale muusikaliks, mis hiljem võitis ka Tony auhinna.

Kes osutus Adrienne Shelly mõrvariks ja mis oli tema motiiv? Seda saab teada saates «New Yorki mõrvad: Greenwich Village’i müsteerium» reedel kell 18.00 kanalil Duo 5.