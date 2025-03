«Mul olid turvatoolid müügil 5 euroga, aga Transpordiameti mehed palusid need müügilt ära panna, kuna need ei vasta nõuetele,» ütleb Tartu Taaskasutuskeskuse juhataja Riina Kallas, lisades, et kuu aega hiljem saadeti nende kauplusele protokoll, kus oli kirjas, et alates 01.09.2024 on keelatud müüa turvavarustust, millel on tüübikinnitus R44/04 alusel. «Selgus, et neljal meil müügil oleval turvatoolil oli see nimetatud tüübikinnitus. Samuti toodi puudusena välja turvaseadme kasutusjuhendi puudumine,» räägib Kallas.