Kirjanik Olev Remsu kaotas Nõmme turu juures oma telefoni: kõige suurem kahju on see, kui tekkinud ideed kaotsi lähevad

«Kaotasin esmaspäeval, 17. märtsil ca 15.45 Nõmme turu bussipeatuses (turu ees) oma telefoni,» ütleb Olev Remsu Facebookis. Kuigi juba samal õhtul hankis ta omale uue telefoni, on tal endiselt lootus vana tagasi saada, sest seal on olulised andmed ja pildid.

«Telefonimark oli Hiina Oppo, valisin selle müstilise nime pärast. Loe eest või tagant alates, ikka üks- ja seesama Oppo. Seda kütkestavam, et tähendust nagu poleks, võib-olla hiina keeles on, aga seda ma ei tea,» räägib ta Elu24-le. «Igatahes peegeldub kuidagi vastu sõna opositsioon, mis Hiinas on muidugi keelatud, ent mulle meeldib olla kellegi-millegi vastu,» avaldab kirjanik.

Musta värvi telefon sisaldas väärt infot

«Telefon oli must nagu öö, tumedam kui mure,» ütleb ta.

«Literaat vaevleb ikka ideepuuduses ning kõige suurem kahju on see, kui tekkinud ideed kaotsi lähevad, ununevad enne, kui sa arvuti taha jõuad. Nii on mul kombeks lugeda pähe tekkinud vajalikud äkkideed telefonisalvestusse, hiljem kuulan neid ning kirjutan arvutisse. Nüüd on need kõik alles, kuid pole mulle kättesaadavad. Sama võib öelda viimase reisi fotode kohta, ka need olelevad kadunud telefonis,» räägib Remsu.

Kirjanik ütleb, et telefon on suletud joonparooliga, nii et selle avamine oleks inimesele, kes seda teha prooviks, üpris raske.

«Loomulikult olen ma tänulik igasuguse info eest,» ütleb ta ning palub ühendust võtta numbril 5664 6874.