Möödunud nädalavahetusel puhkes Põhja-Makedoonias Kočani​ (Pulse) ööklubis tulekahju, kus sai surma 59 inimest ja vigastada 155 inimest, vahendab Postimees 16. märtsil. Tänaseks on selgunud, et samal õhtul klubis esinenud bänd kaotas leekidele kõik liikmed peale ühe, vahendab New York Times ja BBC.