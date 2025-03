90 MINUTIT LAHKUMISEKS Trump koondas orkaaniteadlased, tagajärjed võivad olla katastroofilised

Welch on vaid üks enam kui 1000 inimesest, kes on viimastel nädalatel riigi kõrgeimast ilma- ja kliimaagentuurist NOAA USA presidendi Donald Trumpi ja ta käsilase Elon Muski käsul koondatud. Mõned töötajad on saanud e-kirju, milles öeldakse, et nad ennistatakse tööle kohtuniku korraldusega, kuid on praegu sundpuhkusel. Kuid seda pole veel juhtunud.