«Ma ei tee nalja, ma olen surmtõsine!» Tommy Cash avaldas Briti ajakirjale, mida tema vanaema «Espresso Macchiatot» kuuldes tegi

«Ma väga tahan võita ja teha seda oma riigi nimel. Arvan, et meil on väga hea võimalus võita,» tõdes Tommy Cash Briti muusikaajakirjale NME (New Musical Express) antud intervjuus. Eestit Eurovisioonil esindav Tommy Cash rääkis intervjuus ka sellest, mida tema vanaema pärast «Espresso Macchiato» kuulmist tegi.