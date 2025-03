ORJAPIDAJA? Elon Musk paljastas oma DOGE meeskonna kurnava töögraafiku

Elon Musk ja ta poeg X Æ A-12 läksid 14. märtsil 2025 Marylandis Andrewsi õhujõudude baasis USA presidendi lennukile, et Floridasse Mar-a-Lagosse lennata.

Elon Musk ütles, et tema juhitava USA valitsuse tõhususe osakonna DOGE meeskond töötab 120 tundi nädalas. Loogiline järeldus on, et kui töötajad ülejäänud aja magaksid, ei saaks nad ikkagi öösiti kaheksat tundi und.