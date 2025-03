Mitme meetri kõrgused vallid! Rüsijää Peipsi kallastel pakub muinasjutulist vaatepilti

Rüsijää ehk rüsi ehk jäärüsi on veekogu katva jää liikumisel tekkinud jäätükkidest kuhjatis. Rannikualadele võivad tuule toimel moodustuda mitme meetri kõrgused rüsijäävallid.

Just see on juhtunud ka Peipsi ääres. «Võimsad rüsijää kuhilad Peipsi ääres Nina külas,» jagab Kairo Kiitsak esmaspäeva klõpsatud fotosid.