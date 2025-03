«Minu asemel määrati eestkostjaks hoopiski linn!» Tallinlanna võitleb õiguse eest oma ema eest ise hoolt kanda

Tallinnas elav Tiina (nimi muudetud, toimetusele teada) pöördus Elu24 toimetuse poole suure murega oma 81-aastase ema pärast. «Ta on nii õnnetu ja viidud sellisesse masendusse, et lihtsalt pole sõnu. Elu aeg on tööd teinud ja nüüd on kogu pension linna kontrolli all. Õigus on saada ainult 50 eurot kuus,» ütleb Tiina, kelle sõnul survestasid ametnikud eestkoste taotlust tegema. Muidu poleks naine seda üldse teinudki.