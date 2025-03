«KUUUURIJA» Tunnustuse pälvinud koeri päästev MTÜ häirib naabrite rahu: vaikuse asemel on juba aastaid haukumine ja hais

Kilingi-Nõmmes tegutseb heategevuslik MTÜ Aita Mind Koju, kelle hoole all elab pea 90 koera, kes naabrite rahu olulisel määral häirivad. «Pole seadust, mis sellist olemist keelaks. Meie elukeskkond on aga täielikult rikutud. Üks asi on lärm 24/7, teine asi hais,» räägib naabermaja elanik Kersti «Kuuuurija» saates. Naise sõnul jätavad ka loomade pidamise tingimused soovida. MTÜ eestvedaja Irmeli Grönberg aga ütleb, et tema peetava varjupaiga tingimused vastavad PTA nõuetele.