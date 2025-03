Prantsusmaa vasaktsentristliku partei Place Publique liige Raphaël Glucksmann nõuab, et Ameerika Ühendriigid tagastaksid Prantsusmaale Vabadussamba (inglise keeles Statue of Liberty-toim.), süüdistades USAd türanniks muutumises.

Prantsuse poliitiku nõudmise taustaks on, et Euroopa, kaasa arvatud Prantsusmaa, ei ole rahul sellega, kuidas USA president Donald Trumpi suhtub Ukrainasse ja kuidas Venemaasse keset käimasolevat Vene-Ukraina sõda, kusjuures paljud süüdistavad Trumpi Venemaa presidendi Vladimir Putini poolele hoidmises ja Ukraina vastu olemises. Esialgsetele relvarahukõnelustele Ukrainat ei kutsutud, kuna Trump väitis, et Kiievil pole mitte midagi anda.