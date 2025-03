ELU25 Juku-Kalle Raid: vanad eestlased nägid välja nagu tegelased õudusfilmist. VAATA PILTE!

Juba 1980. aastate alguses kirjutas Eesti fotograafia grand old man Peeter Tooming (1939–1997) et Heinrich Tiidermannist on kuulnud kõik eesti fotograafia ajalooga minimaalseltki kursisolijad ning et üksmeelselt peetakse teda Eesti fotoloo mineviku üheks tugisambaks.