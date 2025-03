«Kui sa seda ei tee, laseme su auklikuks,» ütleb hetkel kohtu all olev Heli Juhkamsoo, endine Kilingi-Nõmme vabaajakeskuse juhataja, ja tsiteerib Saarde vallavolikogu n-ö põhitegelasi, kes on naise kohtusse andnud. Samasse volikokku kuuluva Juhkamsoo sõnul sai kõik alguse sellest, et ta julges esitada küsimusi suurte rahasummade kohta, mida vald endale kuuluvasse külamajja pumpas.