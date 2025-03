«USKUMATU!» Saates «Maskis laulja» esimesena maski langetanud saatejuht pakkus rohkelt üllatust

«Vau, poleks arvanudki teda. Väga vahva!», «Vinge! Kes oleks arvanud, et Taavi selline laulumees on!» kommenteeritakse «Maskis laulja» Facebooki tehtud postituse all. «Hääl nii tuttav, aga aru ei saanud, tõeline üllatus!», «Omg kui äge, ei oleks arvanudki! Äge üllatus!»

Näib, et mõned tundsid maski all olnud saatejuhi siiski ära. «Jess, panin täppi! Viimase lauluga sain aru», «Esimene kohe täppi!» rõõmustatakse kommentaariumis.

Pärast maski langetamist tõdes Libe saates, et lähedaste ja sõprade eest oli maskisaates osalemist üsna lihtne varjata, kuivõrd tal on nii palju töid ja tegemisi. Küll aga tunnistas ta, et abikaasa Katariina Libele oli sunnitud ta ühel hetkel avaldama. «Aga ta tema ei teadnud sisuliselt kuni lõpuni välja,» sõnas Libe.