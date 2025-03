Kristiine bowling'us valjult pidutsenud ja möllanud Hunt: panen järgmine kord kõik rajad kinni

«​Kahju, et teil on nii igavad peod... Sorri, et minuga on peod alati väga lõbusad, mida ma saan teha? Vabandust, kui ma kellegi õigusi riivasin,» selgitab seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt oma Instagrami stooris, kuidas ta reedel tähistas sõpradega oma perekonnaõiguse eksami kõrget hinnet.