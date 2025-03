Minimalistlikku stiili jätkates on Tommy Cash nüüd uude muusikavideosse võtnud kaasa nii Eesti Laulu laval käinud turvameestest tantsijad kui ka viipekeele tõlgi Jegor Anderejevi .

Cash ise on uues videos kahestunud ja demonstreerib viraalseks läinud tantsuliigutusi, mida ta on lubanud ka Eurovisiooni suurel laval korrata. «Tommy on nagu hea vein, läheb aastatega ainult paremaks​,»​ kiidetakse uut videot kommentaariumis.