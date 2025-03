VIDEOINTERVJUU Alika avaldab, et on ka ise poksiga tegelenud: trenn oli nii intensiivne, et ükskord peaaegu minestasin

Alika on võitlusspordi sõber ja käis enne Eesti Laulul osalemist ka poksitrennis. «Siis see Eesti Laulu möll hakkas pihta ja käisin veel natuke aega, aga siis kui oli Eurovisioonile minek, siis otsustasin, et nüüd on kõik,» räägib lauljatar. «Trenn oli nii intensiivne, et ühel päeval ma tulin söömata ja peaaegu minestasin,» avaldab ta lisades, et poksitrennid talle väga meeldisid. «Tegin tavalist poksi,» ütleb ta. «Pigem enda jaoks natuke trenni oli vaja teha.»