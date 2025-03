Riigikogu liikmed jäid Helsingi-Tallinna lennul kaasreisijale silma: nad hakkasid rääkima oma saunarituaalidest

Elu24 toimetusele saatis vihje reisija, kes viibis laupäeva õhtusel Helsingi-Tallinna lennul, kus viibisid ka rahvasaadikud, kes naasid Indiast. Reisija väidab, et stjuardess olevat enne maandumist pidanud korduvalt paluma Jaak Valgel pagas istme alla panna. «Lõpuks kui lennuk oli maandunud, hakkasid Riigikogu liikmed rääkima oma saunarituaalidest, mille peale Valge ütles valjuhäälselt, et Premium on ikka kõige parem saunaõlu,» sõnab reisija.