Kliendi sõnul müüdi kaupluses kõvasti realiseerimisaja ületanud õlut. Poe esindaja: sellist toodet meil müügil ei ole

Õlu. Foto on illustreeriv.

Narva-Jõesuu elanik kirjutab ühismeedias, et kohalikust Coopist ostetud õllepurgi alla on «parim enne» ajaks märgitud möödunud aasta maikuu lõpp. Coopi esindaja kinnitab, et sellist toodet Narva-Jõesuu kaupluses hetkel müügil ei ole. «ROCK õlut müüme selles poes ikka, aga sellise valmistamis- ja realiseerimiskuupäevaga toodet seal müügil ei ole,» ütleb ta.