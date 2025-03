KAS OLED NÄINUD? «Deisy, kallis, ootame sind koju!» Lähedased otsivad Tartus kaduma läinud 12-aastast tütarlast

«Ma loen alati Facebookist suure ahastuse ja hirmuga laste tagaotsimiskuulutusi ja mõtlen, et jumal küll, kuhu need lapsed kaovad ja kas nad ikka jõuavad koju tagasi. Täna olen kahjuks üks nendest vanematest, kes suurest meeleheitest peab samuti oma kalli tütre kohta sellise kuulutuse üles panema,» kirjutab 12-aastase Deisy ema Kristi Facebooki postituses.

«Nimelt lahkus Deisy koolist reedel 14. märtsil kella 11 paiku enne viimast tundi ning me ei tea temast siiamaani midagi. Paaril korral helistades oli veel reedel tema telefon sisse lülitatud, aga ta ei vastanud me kõnedele ja pärast seda pole ta meie teada kordagi telefoni sisse lülitanud ehk meil pole aimugi, kus ta olla võib, mis seisus ta on, kas temaga on kõik korras või mitte,» räägib ema.