«KÄSKIS MEIL SUUDELDA!» Kerdo Mölder on häiritud ajakirjanike survest avalikult oma tundeid välja näidata

Mees avaldab, et nad on Dianaga sattunud tõsise repressiooni alla. «Suudelge! Muud ei kuule enam kui suudelge! Nüüd on ajakirjanikud need, kes ilmuvad meie esinemisele ja ultimatiivselt käsivad: «Suudelge Dianaga!» Nagu täna juhtus,» räägib ta. «Ja kui me seda ei tee, «siis ma maksan teile kätte»,» ütleb Kerdo, kelle sõnul hakkas üks ajakirjanik teda ähvardama. «Just need olid ajakirjaniku sõnad meie esinemisel Mägestiku Pubis, kus mulle oli toeks ja kaasa elamas minu kihlatu Diana!»