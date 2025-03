KLÕPSUD «Vahetasin korraks dressid välja...»​ Äsja emaks saanud Keili Sükijainen säras seltskonnas kui miljon dollarit

«Emme tegi kiire 15-minutilise sättimise ja vahetas korraks dressid välja,» kirjutas saatejuht Keili Sükijainen oma Instagrami stooris, lisades kauni peegliselfi ja teatas, et on teel kodumaise moebrändi Nora Isle üritusele Tallinna Kaubamajas.

«Mariann Saar on minu silmis äge power-naine, kellel on tohutu süda ja teotahe, reaalselt nii uhke sinu järgmise saavutuse üle, kalli! Nii et muidugi pidi isegi babymommy end korraks toast välja ajama, et olla kohal,» õhkas Sükijainen, jagades fotot Nora Isle'i moedisaineri Mariann Saarega.