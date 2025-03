ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Poliitiline tagakius? Terav vastasseis vallajuhtidega on viinud Saarde valla volikogu liikme kohtusse

Heli Juhkamsoo juhtis sellele asjaolule tähelepanu ja sattus ühel hetkel vallavõimudega riidu. «Telefonikõnes öeldi, et sul oleks targem volikogust tagasi astuda. Kui seda ei tee, siis me laseme su auklikuks,» meenutab naine ähvardavat kõnet. Nüüd on ta juba aastaid Saarde vallaga kohut käinud, et oma õiguste eest seista.

Samal ajal süüdistab vald Juhkamsood dokumentide võltsimises. Naine ise väidab, et ta on langenud poliitilise tagakiusamise ohvriks ning et teda on püütud tühistada. Ta on sunnitud oma õiguste kaitseks müüma vanemate metsa, kuna kohtukulude tasumiseks kulunud juba 40 000 eurot, mis hõlmab nii tsiviil- kui ka kriminaalmenetlusi.

Konflikti käigus on Juhkamsoo kaotanud töö nii vabaajakeskuse juhatajana kui ka hiljem muusikakooli koristajana. Tema sõnul on viimane ametikoht koondatud just tema pärast.

