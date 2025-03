«Ootasid siit luksuslikku vastuvõttu?» Tuuli Roosma pere võttis ette pöörase seikluse ning ööbis Tokyo kõige odavamas hotellis

Kuigi metroo kasutamine tundub esmapilgul lihtne – osta pilet ja astu rongi –, ei ole see Jaapanis alati nii lihtne. «Meil võttis selles suurlinna saginas hakkama saamine päris omajagu aega. Üks põhjus on see, et Jaapani elanikkond koosneb peamiselt jaapanlastest, ning jaapani keelt mitteoskavatele ei ole süsteem väga kasutajasõbralik,» selgitas Tuuli, lisades, et neil tekkis ka pileti ostmisel probleeme.