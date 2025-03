Windows95mani loominguline teekond algas Ukkelist, karakterist, mille ta lõi aastal 2008. Muusiku sõnul on nii Ukkeli kui Windows95man tema enda erinevad pooled. «Nad on osa minust, Teemu Keisterist. Aga normaalne mina on veidike igav. Kui ma panen endale aga sellise supermani kostüümi selga, vot siis alles maagia algab ja ma võin minna üle piiride,» on ta öelnud.