KLÕPSUD Piret Järvis-Milder käis koos abikaasaga meeldejääval reisil Inglismaal: hämmastav oli see, et...

Inglismaa reisist on paaril igati toredad muljed. «See oli mõnusalt värskendav reis. Esiteks seetõttu, et britid on nii toredalt vahetud. Kõige lahedam on see, et nad on nii viisakad. «Thank you» ja «sorry» käivad iga asja ette ja taha. Ja ehkki just kiitsin nende viisakust, siis samal ajal on nad ka suured ropendajad, mis aga nende puhul mõjub millegipärast pigem nunnult. Pealtnäha täiesti korralikud inimesed, sealhulgas asjalikud vanemad prouad võivad möödaminnes kuhugi jutu vahele «f**k» või «bloody bastards» poetada,» avaldab ta.