Asteroid Europa näitab sünnikaardis nii seda, kus me ohverdame külluse ja mugavuse nimel oma ärksuse, kui ka seda, milline on meie side Euroopa ja läänelike väärtustega.

Asteroidide kasutamine astroloogias osutub tihtipeale äärmiselt põnevaks ja silmiavavaks, kuigi nende roll on sünnikaarti pigem peenhäälestada. Neid taevaseid kivisid on iseenesest väga palju, ent nende sattumine tähenduslikele punktidele võib täita puuduva lüli, mida tervikpildi mõistmiseks vaja.

Seekord tutvume taevakiviga, mille nimeks on Europa (52) ning see on asteroidivöös suuruselt kuues kõige suurem asteroid. Selle avastas 1858. aastal Hermann Goldschmidt ning nimi anti vanakreeka mütoloogia tegelase järgi, kes oli üks päris oluline peajumal Zeusi vallutusi. Sama nime kannab ka üks Jupiteri kuudest, kuid keskendume siin artiklis asteroidile.