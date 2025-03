GALERII Vaata, kes nautisid üllatusi täis ööd «Tantsuparadiisi» sünnipäeval Club Hollywoodis

Sünnipäevakülalised olid tunnistajaks ainulaadsele üllatusele – Eesti esimesele eksklusiivsele peotantsuetendusele «I Wanna Dance With Somebody», mis tõi kaasa tormilise aplausi. See ei olnud lihtsalt etendus, see oli sukeldumine Ladina-Ameerika kirgede maailma, kus iga žest, iga pilk, iga kehapööre jutustas loo sensuaalsest armastusest.