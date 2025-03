PÄEVAHOROSKOOP 15. märts: Jääral süveneb vajadus tegeleda sisemaailmaga, Kaljukitsel võtab maad romantiline meeleolu

Ilmselt tundub sulle, et võid nüüd endale tavapärasest rohkem lubada, oled ju selle ära teeninud! Raha lausa pudeneb näppude vahelt. LÕVI

Armuasjadest on keeruline sotti saada. See, mida sina ootad ja eeldad, võib suuresti erineda sellest, mida kallimal on tegelikult pakkuda.



SKORPION