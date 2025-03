GALERII Kuidas valmivad Kanal 2 suursõu «Täheks sündinud» uskumatud grimmid ja kostüümid?

Suur lavatagune ümberkehastumisruum meenutab kõikide võimaluste maad, kus võluriteks on Eesti parimad grimmi- ja kostüümikunstnikud. Proovide käigus on selgunud, et väljakutsed on suured. «Siin on ikkagi kiirus väga-väga suur,» tõdeb grimmimeeskonna juht Küllikki Pert .

Igas saates võistleb 12 osalejat ning kogu töö tuleb täpselt läbi mõelda. Eriti keerukad on detailirohket grimmi nõudvad rollid. «Peame vaatama, kellel on raskem karakter ja vajab rohkem abi,» räägib Pert prioriteetide seadmisest.

Kostüümikunstnik Kärolin Raadik lisab, et ka riiete leidmine on omaette kunst. «Meie eesmärk on leida ikoonilised rõivad, et inimesed tunneksid artisti kohe ära.» Näiteks Britney Spearsi etteasteks otsiti välja legendaarne punane latekskostüüm. «Muidugi, grimm aitab kaasa, aga kostüümid toetavad seda – kes teab, see tunneb ära, kellele see kuulub.»