USKUMATU Naine peab maksma automaksu juba maha müüdud sõiduki eest: see pole lihtsalt õiglane

Elu24 toimetusega võttis ühendust naine, kellele tuli üllatusena see, et ta peab maksma automaksu auto pealt, mida tal enam pole. «Kirjutasin maksu- ja tolliametile ja palusin muuta mootorsõiduki maksu, kuna müüsin auto 3. märtsil 2025. Vastuse sain, et pean maksma auto eest, mida mul enam pole. See oli mulle väga suur üllatus,» ütleb ta.

Naise sõnul vastas maksuamet talle, et tal tuleb tasuda automaks terve aasta eest, kuigi ta pole enam auto omanik. «157 eurot tuleb automaksuna maksta. Mul oli Toyota Verso, 2015. aasta auto, mis läks nüüd üldsegi välismaale ega vura enam isegi Eestis ringi, aga maksta tuleb sellegipoolest. Leedu kodanikule sai auto müüdud,» avaldab naine ja lisab, et loogiline oleks maksta vaid nende kuude eest, mil auto reaalselt tema omandis oli. «Isegi kolm kuud oleks mõistetav olnud maksta, aga see praegune variant on absurdne. Ma ei leia, et see oleks õiglane. Oleks kasvõi poole aasta maks siis. Auto pole isegi Eesti teedel,» räägib ta. Toyota müük jäi naisel olude sunnil sellesse aastasse, endale soetas ta uue auto eelmisel aastal.