Näitleja Kait Kall vahetab nädalaks ametit: uni ongi nõrkadele!

Raadiotöö pole Kallile võõras – esmakordselt võttis ta väljakutse vastu möödunud sügisel, kui osales Raadio Elmar külalissaatejuhtidega hommikuprogrammis «Eetris on tuntud ja vaimukad». Toona tunnistas ta, et hommikuprogramm pole naljaasi, unetunde võib jääda üsna napiks, eriti kui amet kukub sülle üsna ootamatult ning teised projektid nõuavad samuti oma. «Aga ma ei kurda, sest see hoiab kuidagi kogu aeg adrenaliini sees. Uni ongi nõrkadele,» tõdes näitleja oktoobris. Nüüd on ta samas ametis tagasi.

Elmaris kõlab eestikeelne muusika ja Kall tunnistab, et see mängib ka tema naljaloomes suurt rolli. «Kui on vaja mingile olukorrale sobivat taustamuusikat, siis otsin midagi, mis haakuks sellega veidral kombel,» selgitab ta. Nii avastas ta hiljuti, et Jaak Joala «Unustuste jõel» sobib ideaalselt poliitik Mart Võrklaeva röstimisel sissejuhatuseks. «Seal kõlavad sõnad... «ka unustuste jõel on kallas kahel pool» ja samal ajal oli pildil Mart keskel, Kaja ja Siim Kallas tema kõrval. See lihtsalt klappis.»

Mõni laul jääb aga lihtsalt kummitama. «Alati tikuvad pähe Armin «Kumba» ja Härra Kuu «Bailando». Kuulake ja otsige internetist – need sõnad panevad tõesti mõtlema.» Kuigi paljud on laulusõnu valesti kuulnud ja nende tähendust vääriti mõistnud, siis tugeva tekstianalüüsioskusega näitleja enda sõnul möödakuulmise liigasse ei kuulu. «Paraku ei tule ette. Isegi kui mõni sõna on veidralt hääldatud, paneb aju selle ikka loogiliseks tervikuks.»

Kui ta saaks üheks päevaks mõne Eesti artistiga elu vahetada, oleks tema valik Anne Veski. «Vaataks, mis tal kodus on – kas mingi toit või seerum, et teada saada isegi igavese nooruse saladus.» Kui peaks terve päeva rääkima ainult ühe laulu sõnadega, ei jääks Kall mõtlema. «Valiksin Olav Ehala «Vitsalaulu» Nukitsamehest.»

Kait Kall on lõbusate mõtetega Raadio Elmar hommikuprogrammi eetris järgmise nädala argipäevadel kell 6–10.