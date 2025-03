UUS TIKTOKI TREND Naised süstivad taldade alla Botoxit, et kõrgeid kontsi kanda

Kõrged kontsad on ilusad ja pea igal naisel on vähemalt üks paar neid kapis olemas. Küll aga on küsitav, kui tihti neid kapist välja võetakse ja ka jalga pannakse? Kõrgetel kontsadel pikalt käia ei kannata, sest jalad hakkavad valutama. Kes meist siis pole näinud pärast pidu mõnd naist, kingad käe otsas, paljajalu koju minemas?

Nüüd on TikTokis aga levima hakanud uus trend, mida väidetakse olevat kuulsuste ülisalajane trikk – Stiletto Botox. Tegemist on Botoxi süstimisega jalataldade alla. Väidetakse, et see 20-minutiline protseduur lubab naistel kõrgeid kontsi kanda valu tundmata.