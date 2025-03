PÄEVAHOROSKOOP 13. märts: Kaksikute ammused unistused ja salasoovid võivad taas pinnale kerkida, Veevalaja soovib pühenduda kodu ja suguvõsaga seotud tegemistele

Oled nädala esimesel poolel jõudu kogunud ja tahad täna tegutseda selle nimel, et aina tõhusamalt karjääri edendada.

Sulle tundub, et miski pole võimatu. Oled valmis erilisteks, närvikõdi pakkuvateks seiklusteks. Kui väga tahaksid reisile põrutada!

Armastusest unistada on muidugi väga tore, ent elu on kordades nauditavam, kui suudad need unistused ellu viia. Tee ise selleks samme!