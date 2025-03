Seekordne täiskuu ja varjutus võivad tuua esile terviseprobleeme, aga ka liigset muretsemist, ärevust ning kompulsiivseid häireid. Samas on kuuvarjutuse funktsioon viia need olukorrad kulminatsiooni, et vastav energia saaks vabaneda ja ära lahustuda. Tegu on pikema aja jooksul kogunenud pingetega, mis on hakanud tekitama inimestele energeetilisi blokeeringuid. Tegu võib olla ka selliste murede, pingete ja terviseprobleemidega, mis on olnud allasurutud ja varjus.