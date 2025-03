TALV ON TAGASI Mitmel pool Eestis on maa valge: hommikuks võib maha sadada kohati kuni 10 cm lund

Keskkonnaagentuur teatab, et neljapäeval on Poola kohale jõudmas uus aktiivne madalrõhkkond, mille põhjaserv ulatub üle Balti riikide. Sellega seotud tihe vihma-, lörtsi- ja lumesadu kulgeb Lõuna-Eestis diagonaalis üle Kesk-Eesti Kirde-Eestisse.

Keskkonnaagentuur hoiatab, et mõnel pool on teepinnad lumised ja libedad!

Et talv on tagasi, kuulutas eile enda Facebooki lehel ka sünoptik Kairo Kiitsak, kellelt paljud uurisid, millal siis ometi sooja kevadilma oodata on. «Soojemaks hakkab uuesti minema järgmise nädala keskpaigast,» vastab Kiitsak, viidates oma varasemale postitusele, kus ta selgitas, et niisugune kõikumine ja suur ööpäevane temperatuuri amplituud on sellele ajale väga tüüpiline — öösiti külmetab, päeval soojeneb.