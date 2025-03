FOTOD ​«​Hea, et autot puhtaks ei pesnud...» Talv tuleb tagasi, mõnel pool Eestis tiheneb lörtsi- ja lumesadu

«Lörtsi- ja lumesadu tiheneb järk-järgult Lääne- ja Loode-Eestis ning liigub aeglaselt kirde suunas,» teatab Keskkonnaagentuur Facebookis, lisades, et temperatuurid langevad üha madalamale.

Postitust jagab oma Facebooki lehel ka Kairo Kiitsak, kellelt paljud uurivad, millal siis ometi sooja kevadilma oodata on. «Soojemaks hakkab uuesti minema järgmise nädala keskpaigast,» vastab Kiitsak, viidates oma varasemale postitusele, kus ta selgitas, et niisugune kõikumine ja suur ööpäevane temperatuuri amplituud on sellele ajale väga tüüpiline — öösiti külmetab, päeval soojeneb.