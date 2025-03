Politsei tabas roolist narkojoobe kahtlusega juhi: autos olnud kolmeaastase lapse seljakotist leiti kanepit

Auto läbiotsimisel leidsid politseinikud aga lapse seljakotist sinna peidetud kanepit. «Politseinikud toimetasid lapse turvaliselt teise vanema hoole alla, teisaldasid sõiduki liiklusest ning viisid autojuhi narkojoobe analüüside võtmiseks haiglasse,» räägib liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss . Ta lisab, et lapse heaolu kontrollimiseks tegid piirkonnapolitseinikud ja lapse heaolu spetsialist järgmisel päeval kodukülastuse ning suhtlesid lapse emaga. Nii saadi kinnitus, et lapsega on kõik hästi.

Nimelt kontrollis politsei 10. märtsil Rahumäe teel elektrilise tõukeratta juhti, kes sõitis lubatust kiiremini. Politseinikud testisid, et tõukeratta suurim kiirus on 99 km/h, mistõttu peab sõitjal olema tõukeratta juhtimiseks vastav luba. Seda mehel aga polnud ning samuti on ta varem korduvalt ilma lubadeta sõitnud. Tõukeratta juht peeti kinni ja kinnipidamise käigus selgus, et mehe taskus oli ka kümme läbipaistvat kotti, mis sisaldasid narkokahtlusega ainet. Aine toimetati ekspertiisi ning mehe osas alustati kriminaalmenetlus nii süstemaatilises juhtimisõiguseta juhtimises kui narkootilise aine omamises. Täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.