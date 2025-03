Traagiline juhtum viis Elina Nechayeva võitlusspordini: peale seda käisin aastaid taipoksi trennis

15. märtsil vallutab The League VIII Tondiraba jäähalli, tuues kaasa võimsa võitlusõhtu, mille õhtu naelaks on kaks WBC meistrivöö tiitlimatši. Lisaks tipptasemel spordile ootab publikut The League'ile omaselt ka VIP-meelelahutus ja üllatusesinejad, teiste hulgas astub üles hõbehäälne Elina Nechayeva.