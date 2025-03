VÕLTSITI DOKUMENTE? «Esimene nõue tuli kaks päeva pärast müügitehingut.» Maja müük päädis kriminaalmenetlusega

Eks me kõik oleme kuulnud sellest, kuidas Jan Uuspõllu kinnisvara müük ebaõnnestus ning tal tuli seetõttu silmitsi seista eraisiku pankrotiga. Saate «Õhtu» tegijad uurisid sotsiaalmeediast, mis kinnisvaramaailmas tegelikult toimub ning neil tuli tõdeda, et Eestis on väga palju inimesi, kelle kinnisvaratehingud pole just kõige paremini läinud.