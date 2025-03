Hirmkallis ravim aitab haruldast lihashaigust põdevat Kevinit: kui seda ei oleks, siis ma vist ei kõnniks

Pärast aastast Translarna kuuri suutis Kevin isegi treppidest üles minna, rääkimata sellest, et eluisu oli tagasi.

«Minu unistus on saada tugevaks ja oleks sixpack ja kõik lihased mul,» rääkis Kevin aasta tagasi.

21. märtsil saab kaks aastat Kevini esimesest ravimidoosist. Nagu aasta tagasi lubatud, on «Ringvaade» tema juures asenduskodus tagasi.

Ratastoolist on Kevin kaugel. Õigupoolest suudab ta teha lausa 20 000 sammu päevas ja ka huumorimeel on tal täitsa alles.

Kuid muutumatu on ka ravimihind. Aastane kogus maksab jätkuvalt 723 000 eurot.

Lastefondi kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger sõnas ETV saates, et Kevini ravim on tõepoolest kallis ning ka poiss ise mõistab seda. «Ta pingutab tõesti väga, et näidata meile, et see ravim tõesti töötab. Meie fondil hetkel pole patrooni, omakeskis oleme mõelnud, kes sobiks patrooniks kõige paremini. Tegelikult sobiks meile Kevin,» ütles Ehrminger.

«Tuleb tunnistada, et oleme pisut mures, näeme ka päev-päevalt, et püsiannetajate read vähenevad. Inimesed kirjutavad, et nad tahavad annetada, aga neil pole võimalust, sest rahaliselt on raskem,» tõdes Ehrminger saates. Lastefondi esindaja sõnul progresseerub haigus ilma ravita väga kiiresti. «Kevin ju kaotas oma onu, ta oli 19-aastane, kui samale haigusele alla vandus. Kuskil prognoos ongi, et selle tüübiga 20ndate eluaastate alguses saab see teekond otsa. Ta ei saa otsa järsult, vaid sellele eelneb vaikne ja valus hääbumine. Lihased muutuvad aina nõrgemaks, ühel hetkel ei saa ta kõndida ja enam hingata. Aga praegu selle ravimi toel me näeme, kuidas Kevin muutub vastupidi tugevamaks.»

Kevin teeb tõepoolest iga päev trenni ja temast on saanud asenduskodus tervisliku toitumise eestkõneleja. Pärast esmakordset meediaesinemist on tema elu olnud seikluslik: poiss on saanud kohtuda kiirreageerijatega ja surunud isegi presidendi kätt.

«Eesti rahvas, kui neid ei oleks, ja seda lastefondi. Siis ma oleks juba ammu äkki ratastoolis ja äkki ei saaks enam liikuda. Aga kui nad on olemas, siis ma saan elada kaua edasi,» sõnas Kevin intervjuu lõpetuseks.