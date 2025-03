Peaaegu kaks aastat pärast kihlumist on rahvusvahelise haardega USA ärimees Jeff Bezos ja tema eksajakirjanikust kihlatu Lauren Sanchez väidetavalt oma pulmaplaanid paika pannud.

Paar teatas varem, et kihlusid 2023. aasta mais, kui maailma suurima netikaubamaja Amazoni asutaja Bezos, maailma üks rikkamaid mehi, kinkis oma tüdruksõbrale nii hiiglasliku roosa teemantsõrmuse, et naine ütles hiljem, et seda nähes ta peaaegu minestas, kirjutab Daily Mail.