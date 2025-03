Juba veebruari lõpus anti Elu24-le suure hurraaga teada, et TikTokis läheb käima suur loos, kus pakkumisel on minimaja ja krunt Harjumaal. ​

Minimaja loosi korraldajaks on keerulise minevikuga endine vang Andres Sarapuu, kes mõni aeg tagasi rääkis, et tegeleb enda sõnul nüüd noorte ennetustööga ja on pühendunud sellele, et aidata noori õigele teele.