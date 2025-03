VÕRDLES PRESLEYGA Donald Trump tahab olla kuulsam kui kuningas Elvis

USA president Donald Trump võrdles end nüüd 1950.–1970. aastate muusiku Elvis Presleyga, mis tuli pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus Briti kuninga Charles IIIga. See olevat olnud Trumpi jaoks solvav, et kuningas kutsus Zelenskõi esimesena kohtumisele Sandringhami lossi, mitte tema. Enda võrdlemine Presleyga pidi olema sõnum, et ta on kuulsam ja tähtsam kui kaks nimetatud meest kokku.