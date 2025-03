VIDEO Näitleja Michael Sheen kulutas oma raha, et vabastada naabrid võlgadest

56-aastane Sheen, kes on tuntud oma rollide poolest filmides «The Queen» ja «Frost/Nixon» ning sarjades «Masters of Sex» ja «Good Omens», alustas võlgade kinnimaksmisega kaks aastat tagasi kahe eesmärgiga, aidata 900 inimest oma sünnikohas Lõuna-Walesis ja juhtida tähelepanu laenutööstuse ohtudele, näiteks on lühiajalistel laenudel väga kõrged intressid, kirjutab CNN.